Sie zieht die Geheimniskrämerei weiter durch! Im Januar platzte Bonnie Strange (31) mit überraschenden Baby-News heraus: Sie und ihr Liebster Leebo Freeman werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem postet das It-Girl regelmäßig kugelrunde Murmel-Schnappschüsse. Mit kleinen Hinweisen auf Social Media heizt Bonnie außerdem die Gerüchteküche an: Erwartet sie einen Jungen oder ein Mädchen? Jetzt verrät die ProSieben-Moderatorin: Sie kennt das Geschlecht!

In ihrer Instagram-Story ließ Bonnie ihre Follower darüber abstimmen, ob sie einen Baby-Boy oder ein Mädchen erwartet. Trotz blauer Indizien, die das Model in den letzten Tagen teilte, sind sich die User einig: 63 Prozent denken, dass Bonnie bald eine Prinzessin in den Armen halten wird. Aber die Designerin machte dem Rätselraten um ihr kleines Wunder kein Ende – im Gegenteil! Sie spielte weiter mit der Neugier ihrer Fans: "Und natürlich weiß ich schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird!" Ob und wann sie das Geheimnis lüften wird, verriet Bonnie nicht.

Lange müssen die Blondine und ihr Schatz also nicht mehr warten, bis sie ihren Spross auf der Welt willkommen heißen dürfen. Bonnie ist bereits im achten Monat schwanger – in wenigen Wochen sind sie also zu dritt! Spätestens dann klären die beiden hoffentlich die Geschlechtsfrage auf.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange in der 30. Schwangerschaftswoche

Instagram / bonniestrange It-Girl Bonnie Strange mit einem Babybauch

Splash News Leebo Freeman und Bonnie Strange bei der "Bread & Butter" 2017

