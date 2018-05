Am Samstagabend ist es so weit! Das große Finale von DSDS steht an und für die vier Finalisten Janina El Arguioui (30), Marie Wegener (16), Michael Rauscher (20) und Michel Truog (26) könnte das der Start in eine atemberaubende Karriere werden. Aber was machen die Gesangstalente in den letzten Stunden vor der Show? Im Promiflash-Interview verraten die Sänger, wie sie sich auf den wohl bisher größten Auftritt ihres Lebens vorbereiten.

Wie die große Favoritin Marie erzählte, sei hinter den Kulissen sehr viel los, bevor um 20:15 die Sendung live ausgestrahlt werde: "Es wird die komplette Show einmal durchgemacht, also quasi die Generalproben." Danach habe man allerdings noch ein wenig Zeit, um sich alleine zu sammeln und etwas zu essen. Die stimmgewaltige Janina versucht, sich im vor dem Finale nicht aus der Ruhe bringen zu lassen: "Da ist ganz viel Trubel, aber ich versuche da ganz entspannt zu sein und dann geht es schon auf die Bühne und man merkt, wie der Saal bebt." Ihre Performance zuvor einmal zu üben, helfe ihr aber ungemein, ihre Nervosität abzulegen.

Wer die Show dann letzten Endes gewinnen wird, ist zumindest den Promis sehr klar. Sie sind sich sicher, dass die 16-jährige Marie das Rennen machen wird: "Ich muss sagen, diese kleine Marie, die fegt echt alles weg. Die ist doch der Knaller, Wahnsinn", verriet Daniela Katzenberger (31).

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener im DSDS-Halbfinale

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

