Vanessa Mai (26) spricht zum ersten Mal über ihren Horrorunfall! Vor einigen Tagen versetzte die Schlager-Beauty ihre Fans in große Sorgen: Bei einer Probe für ihre aktuelle Tour verletzte sich die Sängerin so stark am Rücken, dass sie das für den Abend geplante Konzert absagen musste. Die Chart-Stürmerin wurde mit starken Schmerzen und Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert. Doch eine Sache quälte die Musikerin viel mehr als ihre körperliche Verfassung: Sie konnte es kaum ertragen, dass sie ihre Show so kurzfristig canceln musste!

Bei einer Pressekonferenz in Berlin erzählte Vanessa Promiflash, dass sie es zunächst nicht habe akzeptieren wollen, wegen der Schmerzen auf eine Performance verzichten zu müssen. "Ich hab erst gar nicht den Ernst verstanden. Ich wollte spielen. Die ganzen Zuschauer standen draußen. Die haben ja dann auch alle geweint. Das hat mich mitgenommen. Das Schlimmste war für mich, dass ich absagen musste", schilderte sie ihr Gefühlschaos. In der 25-Jährigen steckt eben eine echte Vollblutmusikerin, die für ihre Fans stets Vollgas geben möchte.

Trotz ihrer starken Schmerzen und einer zwischenzeitlichen Bewusstlosigkeit hat Vanessa den Unfall bis heute direkt vor Augen: "Passiert ist es bei der Hebefigur, die die Wirbelsäule beansprucht. Ich hab dann so langsam gemerkt, dass sich da was anbahnt, hab es aber erst nicht ernst genommen. Und dann kam aber der Moment, wo plötzlich der Schmerz da war. Ich konnte dann weder stehen noch sitzen und hatte Atemnot", beschrieb sie die Situation. Mittlerweile hat sich die Sängerin jedoch wieder erholt und denkt bereits an zukünftige Performances. So möchte sie bei ihrer großen Arena-Tour nicht auf Stunts verzichten, wird aber ein besonderes Augenmerk auf ihre Sicherheit legen.

WENN.com Vanessa Mai bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai in Berlin

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de