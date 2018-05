Erst vor wenigen Wochen überraschte Kate Hudson (39) mit der Nachricht von ihrer dritten Schwangerschaft: Nach zwei Söhnen erwartet der Hollywood-Star nun zum ersten Mal eine Tochter. Doch nicht nur das Geschlecht ihres Wonneproppen macht diese Schwangerschaft für die 39-Jährige zu einer ganz besonderen: Wie sie jetzt verriet, ist sie nämlich nicht die Einzige in ihrem Freundeskreis, die sich derzeit über einen wachsenden Babybauch freuen kann. Auch ihre BFF, Fitnesstrainerin Angi Fletcher, ist schwanger!

Auf ihrem Instagram-Account postete Kate einen fröhlichen Boomerang-Clip, in dem sie die doppelten Baby-News mit ihren Followern teilte. Zu sehen sind sie und Angi, die beide bestens gelaunt und in langen Sommerkleidern ihre Bäuche halten. "14 beziehungsweise 15 Jahre ist es schon her, dass ich und eine meiner besten Freundinnen unser erstes Baby bekommen haben", schreibt die Schauspielerin überglücklich. "Damals konnten wir noch nicht ahnen, dass wir beide 15 Jahre später mit nur wenigen Wochen Abstand unser drittes Kind erwarten würden."

Genau wie Kate ist auch Angi bisher Mama von zwei Jungs: Sie hat einen Einjährigen und einen Teenager zu Hause. Welches Geschlecht ihr neuester Familienzuwachs haben wird und ob sie vielleicht ebenfalls ein Mädchen erwartet, ist allerdings nicht bekannt. Was meint ihr: Ist eine gleichzeitige Schwangerschaft unter Freundinnen eine gute Sache? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

VALERIE MACON / Getty Images Kate Hudson mit ihren Söhnen Ryder Robinson und Bingham Hawn Bellamy

Instagram / katehudson Kate Hudson und Steven Tyler

BG008/Bauer Griffin LLC Kate Hudson in Los Angeles

