Was für ein unglaublicher Zufall! Thomas Markle Sr., Vater der zukünftigen Royal-Braut Meghan (36), lebt seit einigen Jahren in einem Haus an der Küste der mexikanischen Stadt Rosarito. Damit ist der 72-Jährige aber nicht der einzige Bewohner, der aus den Schlagzeilen bekannt ist – auch ein Hollywood-Schauspieler hat sich gleich drei Anwesen in dieser schönen Küstenstadt gekauft: Charlie Sheen (52) und Thomas sind doch tatsächlich Nachbarn!

Meghans Vater fand in Rosarito einen Unterschlupf, nachdem er in den Vereinigten Staaten bankrottging – ähnlich wie Charlie, der sich selbst für pleite erklärte und vor zwei Jahren aus Hollywood wegzog. Womöglich war auch sein ramponierter Ruf ein Grund, Los Angeles zu verlassen. Laut Bild lebt der Schauspieler jetzt in einer geschlossenen Wohnanlage, in der ihm drei Grundstücke für weit unter einer Million Dollar gehören. Ganz in der Nähe wohnt auch Meghans Vater Thomas. Sein berühmter Nachbar erhole sich hier vom anstrengenden Promileben. "Er machte mir klar, dass er sich ein einfacheres Leben und eine bessere Lebensqualität wünscht. Er hat keine Lust mehr auf Hollywood", erinnert sich sein Immobilienmakler an die Wohnungswünsche des Two and a half Men-Darstellers.

Doch auch abseits von Hollywood muss Charlie nicht auf Luxus verzichten: Er kann neben seinem eigenen Pool noch ein exklusives Klubhaus mit Fitnessbereich, Infinity-Pool und Sonnendeck nutzen. Anders als Thomas, dessen Pool und Haus etwas bescheidener ausfallen. Jedoch genießen beide Männer von ihren Häusern aus einen umwerfenden Ausblick auf den Pazifik. Auch mit dem Nachtleben halten es die Wahlmexikaner gleich: Obwohl sich Rosarito nachts in eine Feier-Hochburg verwandelt, verlässt Meghans Vater angeblich selten das Haus – und auch Charlie habe bisher keinen Partyrückfall erlitten.

Frederick M. Brown/Getty Images Charlie Sheen, Hollywood-Star

Anzeige

Tim Stewart / Splash Meghan und Thomas Markle Sr.

Anzeige

WENN.com Charlie Sheen in London

Anzeige

Glaubt ihr, dass Charlie und Thomas sich kennen? Ja! Nein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de