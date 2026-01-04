Denise Richards blickt auf ein "schmerzhaftes" Jahr zurück

Denise Richards (54) zieht einen Schlussstrich unter ein Jahr, das sie selbst als ihr "schmerzhaftestes" bezeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 meldete sich die Schauspielerin auf Instagram und sprach offen über Abschied, Verrat und neue Wahrheiten. Der Post kommt inmitten der Trennung von Ehemann Aaron Phypers, den sie 2018 geheiratet hatte. Während sie das Ende ihrer Ehe verarbeitet, dankt sie den Menschen an ihrer Seite und schreibt, sie beginne wieder, "sich wie sie selbst zu fühlen – nur besser". Die Botschaft veröffentlichte Denise zum Ende des Jahres 2025, mit Blick nach vorn auf 2026, das für sie an ihrem Geburtstag startet.

In ihrer Nachricht beschreibt Denise, dass sich die vergangenen zwölf Monate wie zwei verschiedene Leben angefühlt hätten. "Ich werde dieses Jahr nie vergessen, eines der schmerzhaftesten, die ich erlebt habe… ein Jahr des Abstreifens, des Loslassens, in dem Wahrheiten ans Licht kamen", schrieb sie. Gleichzeitig fand sie versöhnliche Töne und dankte Familie, langjährigen Freunden und ihrem beruflichen Umfeld. Besonders hob sie Ärztinnen und Ärzte hervor, die sie durch gesundheitliche Herausforderungen begleiteten. Unerwarteten Trost fand sie auf Fan-Events: Auftritte bei Comic-Cons und bei BravoCon seien "demütigend" und heilend gewesen, weil Begegnungen mit ihren Anhängern ihr spürbar Halt gaben. Für 2026 sendet sie eine vorsichtige Aufbruchstimmung: "Ich hatte viele gesegnete, glückliche Momente… besonders in den letzten Monaten", schrieb sie und wünschte allen, die ebenfalls durch ein schweres Jahr gegangen sind, ein "glückliches neues Du".

Privat richtet die dreifache Mutter ihr Leben ganz auf ihre Töchter aus. Denise teilt Sami (21) und Lola mit Ex-Mann Charlie Sheen (60) und hat Eloise adoptiert, über die sie immer wieder als ihren Ruhepol spricht. Auch wenn zuletzt die Trennung von Aaron viel Raum einnahm und rechtliche und praktische Konsequenzen nach sich zog, suchte die Schauspielerin Nähe zu den Menschen, die sie seit Jahren tragen. In ihrem Alltag pflegt sie enge Freundschaften, die nicht aus dem Rampenlicht stammen, und hält Kontakt zu Fans, die sie seit "Wild Things", dem Bond-Abenteuer "Die Welt ist nicht genug" und ihrem Kapitel bei "The Real Housewives of Beverly Hills" begleiten. Ihre Botschaft zum Jahreswechsel klingt wie ein persönlicher Reset: weniger Lärm, mehr Wahrhaftigkeit und der feste Blick darauf, was ihr guttut – Familie, Verbundenheit und kleine Momente, die sie wieder bei sich ankommen lassen.

Instagram / deniserichards Denise Richards, Realitystar

IMAGO / Newscom World Aaron Phypers und Denise Richards, September 2018

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam