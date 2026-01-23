13-Millionen-Klage: Charlie Sheens Vermögen zerbröckelt

Charlie Sheen (60) steht The Hollywood Gossip zufolge vor erheblichen finanziellen Problemen. Nachdem das Vermögen des einstigen Serienstars von geschätzten 130 Millionen auf knapp 2,5 Millionen Euro gefallen sein soll, droht nun weiterer Ärger: Seine Ex-Frau Brooke Mueller (48) fordert angeblich knapp 13 Millionen Euro an ausstehendem Kindesunterhalt für die gemeinsamen Zwillinge Bob und Max. Die Beträge sollen sich über einen Zeitraum von fast 15 Jahren angesammelt haben. Um der drohenden Klage zu begegnen, soll Charlie laut Insidern über ein Darlehen seines Vaters Martin Sheen (85) nachdenken.

Ein Faktor, der zu Charlies finanzieller Misere beigetragen haben könnte, ist der Verkauf seiner Gewinnbeteiligung an der Erfolgsserie "Two and a Half Men". Dieser Deal soll zwar um die 23 Millionen Euro eingebracht, jedoch seine monatlichen Einnahmen drastisch gesenkt haben – von 500.000 auf lediglich 143.000 Euro. Insider berichten zudem, dass die hohen Ausgaben des Schauspielers ihm weiterhin zu schaffen machen. Auch wenn sein kürzlich veröffentlichtes Buch und eine Netflix-Dokumentation Anerkennung fanden, scheint ein Comeback im großen Stil bislang ausgeblieben zu sein.

Charlie und Brooke waren rund drei Jahre verheiratet, bevor sie sich 2011 scheiden ließen. Nach ihrer Trennung wurde eine monatliche Unterhaltszahlung für die Söhne Bob und Max vereinbart, die jedoch nicht immer regelmäßig geleistet wurde. Charlies exzessiver Lebensstil und seine gesundheitlichen Rückschläge, darunter seine HIV-Diagnose, haben nicht nur sein Vermögen, sondern auch seinen Ruf stark belastet. Martin Sheen, selbst ein gefeierter Schauspieler, war in der Vergangenheit schon öfter eine wichtige Stütze für seinen Sohn, sowohl finanziell als auch emotional. Ob er in diesem Fall erneut einspringen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen, 2009

Getty Images Charlie Sheen und Martin Sheen im August 2006