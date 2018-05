Dieses Doppel-Shoot-Out hat es in sich! In der vergangenen Germany's next Topmodel-Episode kämpften die acht verbliebenen Schönheiten um ein weiteres Foto von Modelmama Heidi Klum (44). Das Schöne: Alle "Meeedchen" bekamen tatsächlich eins zugesteckt. Der Nachteil: In der nächsten Woche müssen sich vier Mädchen im Shoot-Out beweisen. Dass sich direkt zwei Kandidatinnen nach dieser Challenge verabschieden müssen, sorgte für ganz schön miese Laune am Set!

Die Nerven liegen blank: Ein ProSieben-Trailer gab jetzt schon Aufschluss darüber, wie sehr die wackelnden Nachwuchsmodels Klaudia (21), Toni (18), Jennifer (23) und Sara (24) bei diesem Fotokampf unter Druck stehen. Jennifer schien dem Ganzen schon vor der Entscheidung nicht sonderlich positiv gegenüberzustehen: "Ich gehe mal vom Schlimmsten aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heute doch nicht gereicht hat", verriet die Brünette sichtlich besorgt im Interview. Auch Sara mochte eher keine Prognose wagen: "Ich finde es so schwierig zu sagen, wer heute gehen wird. Wir sind mittlerweile alle so stark – sonst wären wir nicht unter den Top acht!"

In einer Sache waren sich allerdings alle einig: "Ich bin sicher, dass ganz viele Tränen fließen werden, weil: selbst wenn ich weiterkommen würde, fliegen zwei Mädels, die ich sehr mag", fasste Sara treffend zusammen. Auch wenn Curvy-Kandidatin Pia Riegel (22) nicht Zittern musste, offenbarte sie hibbelig der Kamera: "Es wird heute ein Drama werden, es wird schrecklich. Ich will gar nicht dran denken!"

