Konfettiregen für das Goldmariechen! Im großen Finale von Deutschland sucht den Superstar gestern Abend sang sich das Staffelküken Marie Wegener (16) in die Herzen aller Zuschauer. Beachtliche 64 Prozent der Votingstimmen heimste sie mit ihrem Powerstimmchen ein und hatte somit deutlich die Nase vorn. Nicht nur Poptitan Dieter Bohlen (64) outete sich von Beginn an als großer Marie-Fan, auch die übrigen Juroren, einige deutsche Promis und sogar die Mitfinalisten der jungen Schönheit gönnten ihr den Sieg. Nur an einer war der Hype um ihre Person komplett vorbeigegangen: Für Marie selbst kam der Sieg total überraschend!

Mit ihrer Single "Königlich" war sie wahrhaftig die Königin des Abends! Doch auch vor ihrer Wahnsinnsperformance galt die 16-Jährige längst als absolute Favoritin. Über ihren Status war sich das Nesthäkchen allerdings keinesfalls bewusst. "Man ist ja die ganze Woche in Isolation und bekommt von dem Außentrubel und von dem, was da alles abgeht, nicht viel mit. Man übt und übt und übt und man bekommt gar nicht mit, was gesagt wird. Ich habe mich nur auf meine Performances konzentriert", gestand sie im Interview mit Promiflash. Darüber hinaus habe sie nie einschätzen können, wie die Zuschauer auf ihre Darbietungen reagieren würden. Vielleicht ist es gerade diese Bescheidenheit, die die Sympathieträgerin für Stars wie Pietro Lombardi (25), Daniela Katzenberger (31) und Jessica Paszka (28) so liebenswert macht.

Dass ihr Gewinnertrack aus Dieters Feder stammt, der das Lied extra für seinen DSDS-Schützling geschrieben hatte, habe Marie erst Mitte der Woche erfahren. "Ich habe es gar nicht glauben können, dass Dieter Bohlen einen Song für mich schreibt! Das war unglaublich", freute sie sich.

MG RTL D / Guido Engels Marie Wegener bei ihrer DSDS-Final-Performance 2018

MG RTL D/ Guido Engels Marie Wegener beim Finale von DSDS 2018

Michael Gottschalk/Getty Images Marie Wegener nach der Verkündung ihres DSDS-Sieges 2018

