Heute Abend ist es endlich so weit! Deutschland sucht den Superstar kürt zum 15. Mal einen Sieger. Im Finale der Show stehen Michael Rauscher (20), Michel Truog (26), Janina El Arguioui (30) und Marie Wegener, die zwei Songs präsentieren und sich anschließend dem Zuschauervoting stellen werden. Vor allem die erst 16-jährige Marie gilt schon jetzt als Favoritin – sieht das auch Chef-Juror Dieter Bohlen (64) so?

Tatsächlich darf die Sängerin heute einen von Dieter komponierten Song performen. Bereits seit den Castings hält der Poptitan große Stücke auf seinen Schützling. "Sie kam, sah und sang. Ich hab so eine Nummer komponiert und hab überhaupt nicht an Marie gedacht", erzählte er RTL im Interview. "Als die Nummer dann fertig war, hatte ich irgendwie das Gefühl, das kann keiner besser singen als Marie."

Doch auch für den Schweizer Michel stünden die Chancen auf den Sieg sehr gut, findet Dieter: "Was ihn auszeichnet, ist: Er hat wahnsinnige Gefühle, da kommt unheimlich was rüber. Es klingt sehr modern. Er ist ein toller Typ, finde ich so." Der schöne Fliesenleger Michael musste gesanglich derweil zwar an sich arbeiten, das allerdings mit Erfolg. "Wie viel besser der geworden ist, wie wahnsinnig toll unsere Vocal-Coaches mit dem gearbeitet haben, dass der solche gigantomanischen Sprünge gemacht hat", meinte Dieter weiter.

Eine besondere Rolle unter den Kandidaten hatte von Beginn an Finalistin Janina: "Janina ist ja die Mutter von DSDS, die große Schulter für alle Kandidaten so ein bisschen gewesen. Sie hat viel für unsere Show auch gemacht, insofern weil sie hat immer Abgeh-Titel gesungen." Die Fans lieben die Powerfrau – vielleicht noch ein Grund, warum sie am Ende das Rennen machen könnte? Was sagt ihr?

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener im DSDS-Halbfinale

Florian Ebener/Getty Images Michel Truog im DSDS-Halbfinale

Florian Ebener/Getty Images Michael Rauscher, DSDS-Kandidat

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

