Will Anne Wünsche (26) zum dritten Mal Mutter werden? Mit ihrem Verlobten Henning Merten hat sie bereits die beiden Töchter Miley und Juna. In einem neuen YouTube-Video verrät der Webstar: "Nein, ich nehme die Pille nicht mehr." Aber Entwarnung! Die Familienplanung sei abgeschlossen. Anne verhüte seit der Geburt ihrer Ältesten nicht mehr mit der Anti-Baby-Pille. Das liege vor allem an hormonellen Schwankungen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de