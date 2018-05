Kristin Davis (53) schwebt wohl erneut im Mama-Glück! Der Sex and the City-Star erfüllte sich 2011 einen lang ersehnten Wunsch: Die Schauspielerin adoptierte damals zum ersten Mal ihre kleine Tochter Gemma Rose Davis – die heute schon sieben Jahre alt ist. Die alleinerziehende Mami geht seither nur mit ihrem Sonnenschein durchs Leben – bis jetzt! Denn die Brünette hat ihre Familie jetzt noch einmal vergrößert!

Kristin soll ein weiteres Mal ein Kind zu sich geholt haben, wie der bekannte US-Journalist Marc Malkin exklusiv auf seiner Facebook-Seite verkündet hat! Dieses mal habe die Beauty einen kleinen Jungen adoptiert. Über ihren neusten Familienzuwachs hat sich die Charlotte York-Darstellerin selbst zwar noch nicht geäußert – doch werden ihre Worte bestimmt so überwältigend sein, wie im People-Interview nach der Adoption von Gemma: "Das ist etwas, das ich schon so lange Zeit wollte. Ich fühle mich so gesegnet!"

Für Kristin ist die Adoption sowohl ein Segen – als auch ein fürchterlicher Prozess! Denn die Beauty musste bei Gemma darum bangen, ob sie ihren Liebling überhaupt behalten konnte – so die Zweifach-Mama in einem Interview mit Anderson Cooper (50) 2012: "Sie sagen dir, dass, wenn du dein Kind zum ersten Mal bekommst, du dich erst mal als Babysitter betrachten sollst, falls die Mutter ihre Meinung ändert. Jeder Staat ist anders, aber in Kalifornien hat sie 48 Stunden."

AKM-GSI / Splash News Kristin Davis mit ihrer Tochter Gemma Rose

Eugene Powers/WENN.com Kristin Davis, Schauspielerin

Camo / Splash News "Sex and the City"-Darstellerin Kristin Davis mit Tochter Gemma Rose

