Schon die jüngsten Beckham-Sprösslinge beweisen Talent! David (43) und Victoria Beckham (44) gehören nicht nur zu den bekanntesten Promi-Paaren der Welt, sie verfügen auch beide über herausragende Talente: David wurde jahrelang als Star-Kicker gefeiert, während sich das ehemalige Spice Girl als Designerin einen Namen gemacht hat. Kein Wunder also, dass auch die Kids der Beckhams besondere Fähigkeiten besitzen. Die Jüngsten kommen dabei offenbar ganz nach ihrer Mama: Während sich Cruz (13) musikalisch am Piano austobt, tritt Harper Seven (6) schon jetzt in Vics modische Fußstapfen, wie die stolze Mutter in ihrer Instagram-Story zeigt.



