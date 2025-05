So simpel: Auf dieses Frühstück schwört David Beckham

David Beckham (50) hat preisgegeben, wie er seine Morgenroutine mit seiner Tochter Harper (13) gestaltet – und dabei spielt ein ganz besonderes Frühstück die Hauptrolle, wie The Mirror berichtet. Der ehemalige Fußball-Star verriet unmittelbar vor seinem 50. Geburtstag, dass er jeden Tag gemeinsam mit seiner jüngsten Tochter isst, bevor er sie zur Schule bringt. Während Harper sich für Bagel mit Frischkäse und Gurke begeistert, bleibt David stets seinem gesunden Lieblingsfrühstück treu: Beeren-Porridge. Das simple Zwei-Zutaten-Menü besteht aus Haferflocken und Beeren – und lässt sich ganz einfach zu Hause nachmachen.

Der Sportler achtet schon seit Jahren darauf, seine Gesundheit im Blick zu behalten. Porridge – also Haferbrei, wie er ihn bevorzugt – ist einfach zuzubereiten: Haferflocken werden mit Milch oder Wasser gekocht, ein wenig Salz dazu, und fertig ist das Frühstück. Die enthaltenen Haferflocken gelten als echtes Superfood, das dank hohem Anteil an Ballaststoffen dabei hilft, den Cholesterinspiegel zu senken. Gesundheitsportale wie Healthline und Heart UK betonen, dass Hafer reich an Beta-Glucan ist – einer löslichen Faser, die sich günstig auf den Blutzucker und das Herz auswirken kann. Diese Morgenroutine teilt David nicht nur mit Harper, auch die restlichen Beckhams profitieren regelmäßig von seiner Vorliebe für gesunde Ernährung. Wer das gesunde Frühstück etwas aufwerten möchte, kann die Hafermahlzeit zusätzlich mit Zimt, Obst, Nüssen, Mandelmus oder Joghurt verfeinern.

Dass David Wert auf gesunde Routinen legt, passt zu anderen Marotten, die bereits für Gesprächsstoff sorgten. So ist der frühere Nationalspieler bekannt für seine ordnungsliebende Art, die auch im Familienalltag nicht zu kurz kommt. Sein Ordnungswahn kann die Geduld von Ehefrau Victoria (51) und den gemeinsamen Kindern schon mal auf die Probe stellen. Im Alltag steht allerdings vor allem das Miteinander im Mittelpunkt: Das gemeinsame Frühstück mit Harper unterstreicht, wie wichtig dem ehemaligen Fußballstar Familienrituale sind – und dass neben Sport und Disziplin auch ganz bodenständige Genussmomente ihren festen Platz im Beckham-Haus haben.

Backgrid / ActionPress Romeo, Harper Seven und David Beckham in Paris

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham in Abendgarderobe für ein königliches Dinner bei König Charles III.

