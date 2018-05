Haben sie das Hochzeitsdatum längst publik gemacht? Erst kürzlich gab das verlobte Paar Dagi Bee (23) und Eugen Kazakov bekannt, dass die Trauung in ihrem Kennenlern-Monat stattfinden soll. Mit ein wenig Recherche stand schnell fest: Im Juni werden sich die Webstars das Ja-Wort geben. Jetzt spekulieren Fans über das genaue Datum – und das könnten die beiden tatsächlich bereits vor einiger Zeit schon verraten haben!

Nachdem der erste Teil des Datums bereits aus dem Sack ist, warten die Supporter sehnsüchtig auf die genaue Bekanntgabe des Tages. Einige Abonnenten haben da ganz genau hingeschaut – und finden die vermeintliche Antwort in einem YouTube-Video, das Dagi bereits im März online stellte. Eigentlich stand da der Tattoo-Studio-Besuch von Eugen im Vordergrund. Während Eugen vom Tätowierer gefragt wird, was die "23" auf seinem Arm zu sagen habe, kommentierte Dagi dieses Gespräch mit den Worten: "Wie sich einfach jeder fragt, was die 23 bedeutet." Eugen flüsterte daraufhin "Geheimnis" in die Kamera – und Dagi? Die äußerte den verdächtigen Satz, der die Follower-Herzen höher schlagen lässt: "Und bald etwas ganz Besonderes!" Ist damit vielleicht der schönste Tag im Leben des Paares gemeint?

Abwegig ist dieses Datum vor allem auch deshalb nicht, weil der 23. Juni tatsächlich auf einen Samstag fällt – und damit einen perfekten Zeitpunkt für eine Hochzeit darstellt. Was haltet ihr von der Vermutung – weit hergeholt oder durchaus denkbar? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de