Lange kann es nicht mehr dauern, bis Eva Longoria (43) ihr erstes Kind zur Welt bringt. Die Mama in spe trägt immerhin schon einen beachtlichen Babybauch vor sich her. Am Wochenende ließ sich die schwangere Schauspielerin von ihren Freundinnen feiern. Mit Mega-Torte, blauen Geschenken und einer coolen Ballon-Deko zelebrierte Eva die baldige Ankunft ihres Sohnes. Obwohl die Party unter dem Motto "Pyjama" stand, schmiss sich die werdende Mutti in ein weißes Spitzendress. Ob sie damit Ehemann José Antonio Bastón (50) bezirzen wollte? Der schaute für eine kleine Rede und ganz viele Kuscheleinheiten vorbei.



