Lange dauert es nicht mehr bis sich Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (25) romantisch das Jawort geben! Schon im Juli wollen das Model und der Profi-Fußballer vor den Traualtar treten – doch dazu wäre es fast nicht gekommen. Weil ein Gast geheime Details ausplauderte, wollte die Influencerin ihren großen Tag beinahe absagen. Im Promiflash-Interview hat Ann-Kathrin jetzt erzählt, wie erschüttert sie vom Info-Loch war!

"Ich kann es verstehen, dass da natürlich Interesse da ist. Es ist ja ein schönes Event", stellte Ann-Kathrin gegenüber Promiflash klar. Dass Personen aber ungefragt Einzelheiten ihrer Hochzeit verraten haben, könne die dunkelhaarige Beauty nicht verstehen. "Es ist halt schade, wenn Leute, denen man vertraut oder mit denen man zusammenarbeitet, natürlich was erzählen, was sie nicht hätten erzählen dürfen", erklärte sie. Es sei die Hochzeit von ihr und Mario – sie wolle entscheiden, wann sie etwas preisgebe. "Wenn wir bereit sind, das mit Leuten zu teilen oder mit der Öffentlichkeit, dann machen wir das und wenn nicht, dann finde ich es halt nicht richtig, wenn man uns das vorwegnimmt", sagte Ann-Kathrin.

Ann-Kathrin und Mario halten sich zwar bedeckt, was ihre Beziehung angeht – kleine Hochzeitshäppchen verriet die 28-Jährige aber trotzdem schon. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin wolle ganz in Weiß heiraten, wie sie gegenüber Red erzählte. Ann-Kathrin wurde in Sachen Traumdress sogar noch etwas konkreter: "Es ist weiß, schulterfrei und mit ganz viel Spitze."

Anthony Harvey/Getty Images for MTV Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel auf den MTV EMAs 2016

Facebook / MarioGoetze.Official Mario Götze mit seiner Verlobten Ann-Kathrin Brömmel

Instagram / annkathrinvida Ann-Kathrin Brömmel, Influencerin und Model

