Zwischen Kourtney Kardashian (39) und ihrem Toyboy Younes Bendjima scheint es immer ernster zu werden. Während anfangs von einer offenen Beziehung die Rede war, arbeiten die zwei nun mit Hochdruck daran, ihrer Liebe eine gewisse Festigkeit zu verleihen. Nachdem sie am Samstag zum ersten Mal gemeinsam über den Red Carpet geschritten waren, begaben sich die Turteltauben auf einen waghalsigen Trip in die Canyons. Ob Klettereien in schwindelerregender Höhe oder in engen Höhlen – als Team meisterten sie auch die riskantesten Situationen.



