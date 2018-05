Donald Glover (34) löst mit seinem Musikvideo zum Song "This Is America" einen regelrechten Netzhype aus! Der Schauspieler, der als Musiker unter dem Namen Childish Gambino bekannt ist, setzt mit diesem Track ein besonderes Statement: So kritisiert Donald die Waffengesetze in den USA aufs Schärfste. Stars wie Adele (30) oder Olivia Wilde (34) feiern den zweifachen Golden Globe-Gewinner für seine politische Aussage. Vor allem Sängerin Adele ist hin und weg von dem Künstler und schreibt auf ihrer Instagram-Seite: "Childish Gambino, wie zur Hölle hast du Zeit, uns auf so vielen Plattformen so viel Großartiges anzubieten? Ich verehre dich!"



