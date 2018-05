Hat er sich für den Job etwa mit seiner Ex zusammengetan? Schon seit Monaten teasert Pietro Lombardi (25) seinen neuen Song an. Mit Gesangsschnipseln machte der einstige DSDS-Sieger seine Fans bereits ganz heiß auf den kommenden Track, der laut seiner Andeutungen "Phänomenal" heißen wird. In den sozialen Medien wird nun jedoch ein ganz anderes Thema heiß diskutiert: Beim Videodreh zur Single tanzt der 25-Jährige mit einer schönen Unbekannten – und die sieht seiner Noch-Ehefrau Sarah (25) verdächtig ähnlich!

Das wäre tatsächlich phänomenal: Auf seinem Instagram-Account postete der Musiker nun einen heißen Schnappschuss aus seinem Musikclip. Innig tanzt der Kappenträger darin Hand in Hand mit einer brünetten Schönheit am Meer. Dabei stellt sich für die Follower des Sängers vor allem eine Frage: Wer ist die geheimnisvolle Dame – und handelt es sich dabei vielleicht um die Mama seines Sohnes? "Ist das nicht Sarah?", "Das ist safe Sarah, das erkenne ich an der Frisur!" und "Oh mein Gott, sie ist es!", spekulieren seine Anhänger unter dem Beitrag.

Eine andere potenzielle Kandidatin für die Rolle der unbekannten Tanzmaus? Ex-Bachelor-Girl Yeliz Koc! Sie zeigte sich zuletzt häufiger mit dem "Señorita"-Interpreten im Netz und deutete an, eine Rolle in seinem Clip zu übernehmen. Was sagt ihr: Groovt Pie hier mit Sarah oder Yeliz? Stimmt unten ab!

Facebook / Pietro Lombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

_yelizkoc_/Instagram Yeliz Koc, bekannt aus "Der Bachelor" 2018

