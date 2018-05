Schnipp, schnapp Haare ab! Zendaya (21) glänzte auf der diesjährigen Met Gala wieder mit einer neuen Frisur. Die Schauspielerin überrascht ihre Fans des Öfteren mit ihren ausgefallenen Hairstyles: Ob mit wilder Löwenmähne, stylisher Flechtfrisur oder ultrakurzem Pixie Cut – die 21-Jährige rockt einfach jeden roten Teppich. Auf dem Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art verzückte die "The Greatest Showman"-Darstellerin die Fotografen jetzt mit ihrem neusten Look: Total lässig präsentierte die Leinwandschönheit ihren rot gefärbten Bob.



