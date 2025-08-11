Darum will Teezy nie wieder bei einem Datingformat mitmachen

Realitystar Teezy, der mit bürgerlichem Namen Martini Lombaya heißt, hat genug vom ständigen Flirten vor laufender Kamera. Nach seiner Teilnahme an Shows wie Ex on the Beach und Are You The One – Realitystars in Love hat der TV-Darsteller nun einen Schlussstrich unter Datingformate gezogen. Im Interview mit Promiflash erklärte er, warum er sich künftig in anderen Projekten sieht: "Ich habe jetzt schon drei Datingformate gemacht und zweimal dasselbe. Es macht Spaß zu flirten, aber ich bin jetzt langsam durch." Besonders wichtig sei ihm, in Zukunft nicht mehr nur als dauerflirtender Frauenheld wahrgenommen zu werden. "Ich will mich nicht immer in Verbindung mit einer Frau zeigen", so Teezy.

Statt weiterhin den Weg der klassischen Datingformate einzuschlagen, möchte er sich neuen Möglichkeiten widmen. "Wir haben genug Flirts gesehen. Und ich will mich jetzt einfach selber präsentieren" , betonte er dabei im Interview. Es scheint, als wolle sich der einstige TV-Charmeur von seinem bisherigen Image lösen. Konkrete Details dazu, was seine Fans in Zukunft von ihm erwarten dürfen, ließ der ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmer noch offen.

Doch eine TV-Herausforderung steht noch ganz oben auf seiner Wunschliste. Wie er gegenüber Promiflash verriet, bekam er eine Anfrage für die beliebte Show Good Luck Guys. Zeitliche Verpflichtungen machten ihm zwar einen Strich durch die Rechnung, doch für die Zukunft hat er das Format noch nicht abgeschrieben. "'Good Luck Guys' will ich gerne mal machen", stellte Teezy klar und verriet auch gleich den Grund für sein Interesse: Im TV sehe vieles leichter aus, als es tatsächlich sei. "Aber dann, wenn du reingehst, ist es, glaube ich, härter", meinte er.

RTL / Frank Beer Teezy, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

Instagram / kingmorteezy/ Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner Die Kandidaten von "Good Luck Guys" beim Spiel