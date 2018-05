Daniel Völz (33) hängt noch an der Ex! Der Bachelor und seine auserwählte Kristina Yantsen sorgten in den vergangenen Tagen für traurige Schlagzeilen: Das Rosenpaar hat sich getrennt! Daraufhin drohte eine kleine Schlammschlacht, denn die Tänzerin gab ein ausführliches Interview, in dem sie schwere Anschuldigungen gegenüber Daniel erhob. Jetzt meldete sich der Rosenkavalier ebenfalls zu Wort – und behauptete, seine frisch Verflossene immer noch zu lieben!

Auch Daniel nahm nun kein Blatt vor den Mund und packte gegenüber Closer über das dramatische Liebesende aus. Doch statt scharf zu schießen, zeigte sich Daniel alles andere als angriffslustig – und machte ein erstaunliches Geständnis: "Für mich hat Liebe keinen An-/Aus-Schalter. Kristina sagt: 'Ich habe Daniel geliebt.' Ich kann sagen, ich liebe sie noch." Er sei der Ansicht, dass Gefühle nicht einfach so verschwänden.

Daniel scheint noch etwas Zeit zu benötigen, um über die brünette Schönheit hinwegzukommen – und auch längst noch nicht für eine neue Beziehung bereit zu sein: "Ich habe jetzt erst mal kein Interesse daran, andere Frauen kennenzulernen", offenbarte der Immobilienmakler weiter. In der Hinsicht sind die beiden ehemaligen Turteltauben sich dann wohl einig: Kristina gab ebenfalls bekannt, dass sie eine Weile brauche, um alles zu verarbeiten.

daniel_voelz/Instagram Daniel Völz in einem Restaurant auf Mallorca, April 2018

Promiflash Kristina Yantsen, Gewinnerin von "Der Bachelor" 2018

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

