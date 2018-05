Auf dem wohl ausgefallensten Red Carpet der Welt beweist sie echtes Modegespür. Prinzessin Beatrice (29), Cousine von Prinz William (35) und Prinz Harry (33), ist nicht nur Teil der britischen Royal-Family – sie gilt auch als absolute Fashionista. Kein Wunder also, dass die Prinzessin ihr Händchen für Outfits nur allzu gern auf den roten Teppichen dieser Welt präsentiert. Bei der alljährlichen Met Gala verzauberte sie die Fotografen in einem Traum aus Lila!

Nur wenige Tage vor der Hochzeit ihres beliebten Cousins genoss Beatrice in New York jetzt noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit für sich selbst – bevor am 19. Mai alle Augen auf Meghan Markle (36) gerichtet sind. Der Auftritt in ihrem lilafarbenen Dress mit goldenen Applikationen sorgte für einen echten Wow-Moment. Nun dürfte es für die royale Dame aber ganz schnell wieder in den Flieger in Richtung Heimat gehen. Stellt sich die Frage, was die Fans von Beatrice modetechnisch für Meghans und Harrys Hochzeit erwarten können?

Eines steht auf jeden Fall fest: Auch bei dem königlichen Event des Jahres wird Beatrice in Sachen stylischem Outfit nicht enttäuschen. Bereits bei der Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate (36) im Jahr 2011 hatte sie mit einem auffälligen Fascinator ein echtes Fashion-Statement gesetzt. Die Nachfrage nach dem guten Stück war so groß, dass Beatrice den Hut anschließend auf Ebay für den guten Zweck versteigert hatte.

Jamie McCarthy/Getty Images Prinzessin Beatrice auf dem Red Carpet der Met Gala in New York

Pascal Le Segretain/Getty Images Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit von William und Kate 2011

Anthony Stanley/WENN Prinzessin Beatrice

