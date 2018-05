Sie haben es endlich getan! Es war wohl einer der emotionalsten Momente im diesjährigen Dschungelcamp: Per Brief erhielt Matthias Mangiapane (34) einen romantischen Heiratsantrag von seinem Schatz Hubert Fella (50). Nach mehreren Monaten aufwendiger Prinzessinnen-Hochzeitsplanung samt eigener Liebesdoku war der große Tag nun gekommen: Matthias und Hubert gaben sich das Jawort und sind damit ab heute ganz offiziell Mann und Mann!

In seiner Instagram-Story teilte Hubert erste Impressionen seiner eigenen Hochzeit, die im Schloss Engers zelebriert wurde, mit seinen Followern. Und wie man es schon in der Doku vermuten konnte, hat das Paar alle Register gezogen und sich eine wunderbare Märchenhochzeit ermöglicht. Die Fotos zeigten unter anderem einige Gäste mit geheimnisvollen Masken, die auffällige Tischdeko und nicht zu vergessen die sehnlichst gewünschte Cinderella-Kutsche. Immer wieder sieht man die Turteltäubchen mal mit Hochzeitsplaner Froonck Matthée (50) oder mit Trauzeuge Nico Schwanz (40) in die Kamera strahlen.

Bereits seit dem 30. April zeigt der Sender VOX Woche für Woche die Hochzeitsvorbereitungen der Fellas. Hier können eingefleischte Fans in wenigen Wochen dann auch die Trauung und Feierlichkeiten im vollen Ausmaß verfolgen.

Instagram / hubertfella Hubert und Matthias Fellas Hochzeitsgäste

Anzeige

Instagram / hubertfella Hubert Fella, Froonck Matthée und Matthias Fella

Anzeige

Instagram / hubertfella Hubert Fella, Matthias Fella und Nico Schwanz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de