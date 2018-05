Schon so schön schwanger! Erst im März ließ Hana Nitsche (32) die Babybombe platzen: Gemeinsam mit ihrem Freund Chris erwartet sie derzeit ihren ersten Nachwuchs – und der ist mittlerweile kaum noch zu übersehen. Mit sommerlichen Pics vom Pool gab die werdende Mama ihren Followern nun ein Update über den aktuellen Status ihrer Kugel: Im heißen Bikini setzte die Schönheit ihre XL-Murmel gekonnt in Szene!

Bei den heißen Temperaturen ließ sich auch die 32-Jährige ordentlich die Sonne auf den kugelrunden Bauch scheinen. Im knalligen Zweiteiler meldete sich die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin via Instagram-Story zunächst allerdings noch ganz gemütlich vom Sofa aus – die Hand liebevoll über ihre Körpermitte gelegt. Dazu schrieb die Schönheit: "Überlege zum Pool zu gehen, aber es ist so warm draußen!" Lange scheint die Bald-Mama danach jedoch nicht mehr gezögert zu haben: Bereits auf dem zweiten Schnappschuss sieht man Hana auf der Sonnenliege relaxen. "Aber ich brauche auch Vitamin D!", erklärte die Schwangere weiter.

Noch hat Hana die Liege für sich – lange wird es allerdings nicht mehr dauern, bis sie sich den Platz in der Sonne mit ihrem kleinen Spross teilen wird: Immerhin ist die Laufstegschönheit inzwischen schon im siebten Monat! Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bisher nicht bekannt. Im Gegensatz zu Baby-Daddy Chris hat Hana auch keinen klaren Favoriten. Für sie gilt: Hauptsache gesund!

