Sie ist in freudiger Erwartung! Seit dieser Woche ist es offiziell: Hana Nitsche (32) ist schwanger und das bereits im vierten Monat. Langsam aber sicher und mit wachsendem Bäuchlein realisiert die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr Mamaglück. Im Spätsommer soll das Baby auf die Welt kommen. Im Promiflash-Interview verrät Hana mehr über das Geschlecht: Wünscht sich die 32-Jährige einen Jungen oder ein Mädchen?

Das Model hat keinen klaren Favoriten im Gegensatz zu seinem Verlobten Chris. "Ich weiß, dass der Vater auf jeden Fall gerne einen Jungen hätte – einen kleinen Nachfolger quasi", erzählte die Wahlamerikanerin Promiflash bei der Colgate White Night in Hamburg. Ihr sei stattdessen wichtiger, dass das Kind gesund ist – vor allem, weil die Schwangerschaft so unerwartet kam.

Hana ist völlig aus dem Häuschen und schmiedet fleißig Pläne: "Man fängt schon an, nach Kleidung zu suchen. Das ist alles sehr aufregend." Doch die werdende Mutter macht sich nicht nur ans Aussuchen der ersten Klamotten, auch Umzugskisten wird sie demnächst packen müssen. Denn mit ihrem zukünftigen Ehemann will sie von New York nach Kalifornien ziehen.

Ilya S. Savenok/Getty Images for Thomas Sabo Hana Nitsche bei der Thomas Sabo-Fashionshow in New York 2016

Becher/WENN.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

Florian Ebener/Getty Images Hana Nitsche bei der 1LiveKrone in Bochum

