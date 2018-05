Am Montagabend fand in New York die Met Gala statt. In diesem Jahr lautete das Motto “Himmlische Körper: Mode und katholische Phantasie”. Und die prominenten Damen warfen sich mächtig in Schale und trafen das Thema mit ihren prunkvollen Roben auf den Punkt. Ob Sängerin Rihanna (30), Sex and the City-Star Sarah Jessica Parker (53) oder Popstar Katy Perry (33) – die Ladys waren bei dem Fashion-Event allesamt echte Hingucker. Promiflash präsentiert euch die krassesten Looks.



