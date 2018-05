Schon seit Monaten hatten Fans spekuliert, ob bei den beiden etwas läuft: Die Paar-Gerüchte um Shawn Mendes (19) und Hailey Baldwin (21) wollten einfach nicht abreißen. Zuletzt hatte das Model dem Liebesgeflüster aber ein Ende bereitet und erklärt, definitiv Single zu sein. In der Nacht zu Dienstag fand in New York die alljährliche Met Gala statt – und dieses Fashion-Spektakel hatten sich die zwei nun ausgesucht, um ihre Liebe vor der ganzen Welt zu bestätigen.

Total verliebt gingen sie über den roten Teppich des Events und stellten sich den Fotografen. Dabei strahlten die Turteltauben ziemlich glücklich. Immer wieder legte der Sänger seinen Arm um Hailey und wie ein wahrer Gentleman half er ihr in ihrem gewagten Kleid mit Schleppe auch die tückische Treppe hoch. Mit diesem Auftritt lässt das Pärchen keinen Zweifel mehr daran, dass es eine Beziehung führt. Seit November wurde dem Musiker und der Laufsteg-Beauty bereits eine Romanze nachgesagt.

Möglicherweise wollten die beiden erst testen, ob ihre Liebe in dem stressigen Business wirklich Bestand hat. Hailey hatte 2016 eine kurze Liebelei mit Justin Bieber (24). Etwas Ernstes wurde daraus aber nicht.

Jamie McCarthy/Getty Images Shawn Mendes und Hailey Baldwin bei der Met Gala 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Shawn Mendes mit Hailey Baldwin bei der Met Gala 2018

Kevin Winter/Getty Images Shawn Mendes bei den American Music Awards 2017

