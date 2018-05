Diese Mama strahlt mit der Sonne Chicagos um die Wette! Die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic (30) und der Profi-Kicker Bastian Schweinsteiger (33) sind seit knapp zwei Monaten Eltern eines Sohnes. Bisher zeigt das Paar den neuen Erdenbürger nur in kleinen Ausschnitten, dafür lächelt die gebürtige Serbin umso öfter in die Kamera. In einem kurzen Clip auf Instagram teilt sie nun, wie vernarrt sie in ihr Kind ist und wiegt es darin liebevoll im Arm. Ganz nebenbei beweisen die Postings auf Social-Media aber auch, wie fit die 30-Jährige knapp zwei Monate nach der Entbindung schon wieder ist!



