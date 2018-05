Nun geht es für Elena Miras und ihr Baby in die heiße Phase! Die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Partner Mike Heiter erwarten eine Tochter – und das letzte Schwangerschafts-Trimester hat vor ein paar Tagen begonnen. Bei der Schweizerin steigt die Vorfreude auf das Kind mittlerweile ins Unermessliche: Nach einem Arztbesuch teilt die Bald-Mama jetzt ein Ultraschallbild, auf dem man die zukünftige Erdenbürgerin schon gut erkennen kann!

"Ich liebe dich!", kommentiert Elena das Bild in ihrer Instagram-Story verzückt. Auf der Aufnahme ist das Profil des Mädchens zu sehen und sogar eine Hand, die das Baby schützend vor sein Gesicht zu halten scheint. Die 26-jährige Bald-Mama ist derzeit schon in der 29. Schwangerschaftswoche – es dauert also nicht mehr allzu lange, bis sie ihren Wonneproppen endlich im Arm halten kann.

Natürlich freut sich auch der werdende Papa auf den Nachwuchs, er verbringt im Moment viel Zeit mit seiner Liebsten. Bevor es richtig ernst wird, will das Paar sich jetzt noch eine kleine Auszeit gönnen. "Morgen geht's für uns ab in die Türkei, da machen wir zwei Wochen Erholungsurlaub – das letzte Mal ohne Baby!", verriet Tattoo-Fan Mike im Netz.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-Reality-TV-Kandidatin

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-Reality-TV-Kandidatin

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de