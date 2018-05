Lange wurde über eine Schwangerschaft von Cardi B gemunkelt. Anfang April bestätigte die erfolgreiche Rapperin die Gerüchte höchstpersönlich: In einem hautengen Kleid präsentierte sie ihren kugelrunden Babybauch in einer US-amerikanischen Show. Bei der diesjährigen Met Gala verriet die werdende Mama nun weitere süße Baby-Details und plauderte ganz nebenbei das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes aus – Cardi B erwartet ein Mädchen!

In einem Interview mit Entertainment Tonight am Rande des Events in New York sprach die 25-Jährige ganz selbstverständlich von einer "Sie" "Oh, sie möchte die ganze Zeit mit mir kämpfen", erzählte der Bühnenstar über die Tritte ihres Babys. Auch das Gewicht ihrer kleinen trittsicheren Maus verriet die Amerikanerin im Gespräch: "Sie wiegt schon jetzt knapp 1,5 Kilogramm." In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag verplapperte sich bereits Cardis Schwester Hennessy Carolina zu dem Geschlecht, doch nun scheint es endgültig offiziell zu sein.

Mittlerweile tritt die im siebten Monat schwangere "Bodak Yellow"-Interpretin beruflich etwas kürzer. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Mummy-to-be via Social Media ihre Bühnenpause. "Spätestens zur Tour von Bruno Mars werde ich zurück sein", gab Cardi schon jetzt ihr Comeback bekannt.

David Becker/Getty Images Cardi B bei den Billboard Latin Music Awards 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Cardi B

Neilson Barnard/Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2018

