Tolle Baby-News zur späten Stunde! Model Miranda Kerr (35) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Neben ihrem Sohn Flynn (7) mit Schauspieler Orlando Bloom (41) ist sie jetzt Mutter eines Töchterchens geworden. Vater ist ihr Ehemann, der Snapchat-Gründer Evan Spiegel (27). Die beiden traten im Mai 2017 erst vor den Traualtar. Einen Namen soll die kleine Maus auch schon haben – und zwar einen richtig ungewöhnlichen: Hart!

Das berichtet TMZ. Und gibt auch gleich einen Grund für die ausgefallene Namenswahl an: Das Mädchen soll nach Evans Großvater benannt worden sein, einem berühmten Anwalt aus San Francisco. Mirandas zweites Kind soll im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles zur Welt gekommen sein, am Montag um 23:50 Uhr Ortszeit.

Bisher haben sich die Eltern noch nicht via Social Media zu Wort gemeldet. Das kann bestimmt aber nicht mehr lange dauern. Was haltet ihr von dem Namen des Babys? Stimmt unter dem Artikel ab und sagt uns eure Meinung.

Joe Scarnici/ Getty Images Miranda Kerr bei den Golden Globes 2018

Anzeige

Santi / Splash News Miranda Kerr und ihr Sohn Flynn

Anzeige

Splash News Model Miranda Kerr im Juli 2017 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de