Shirin David (23) hat genug von Deutschland sucht den Superstar! Vergangenes Jahr saß das YouTube-Sternchen neben Poptitan Dieter Bohlen (64), Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (54) und Schlagersängerin Michelle (46) in der Show-Jury. Eine einmalige Sache, denn nach nur einer Staffel hatte die 23-Jährige die Nase offenbar gestrichen voll vom Jurorenposten! Ihre Gründe erklärt sie in einem Interview mit Closer: "Ich würde DSDS nicht noch mal machen! Ich finde Fernsehen nicht mehr interessant, weil der Content fehlt. Ich wünsche mir etwas Nahbares, etwas Persönliches und nichts vom Inhalt her künstlich Herbeigezaubertes." Etwas ziemlich Persönliches hat der Social-Media-Star auch schon gefunden: Seit Wochen arbeitet Shirin fleißig an ihrem ersten eigenen Album!



