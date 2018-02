Gute Nachrichten für alle Shirizzles: YouTube-Star Shirin David (22) bringt ein neues Album heraus! Seine letzte Single veröffentlichte der Netz-Star schon vor über drei Jahren. Jetzt will die Blondine wieder zurück ins Tonstudio. Um konzentriert an der neuen Platte arbeiten zu können, krempelt die Ex-DSDS-Jurorin ihr komplettes Leben um – und zieht sogar in eine neue Stadt!