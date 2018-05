Nachwuchsfreude bei Kat Von D (36)! In den vergangenen Jahren musste die Tattoo-Legende viel Pech in der Liebe verkraften: So zerbrach ihre Beziehung zu Jesse James (49) nach nur knapp einem Jahr und auch Jackass-Badboy Steve-O (43) brachte ihr kein Glück. Dieses Jahr könnte für Kat dafür wohl nicht schöner sein. Erst im Februar gab sie Leafar Seyer das Jawort. Jetzt steht die nächste große Veränderung an: Kate erwartet ihr erstes Kind!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Körperkunst-Star die frohe Neuigkeit mit seinen Fans. Kat postete ein Bild von sich und ihrem Schatz Leafar – auf dem sie liebevoll ihre schon runde Babykugel hält. Aber die 36-Jährige beließ es nicht nur bei dieser Verkündung: Sie verriet auch gleich noch das Geschlecht ihres kleinen Wunders! "Es ist ein Junge", freute sich Kat und verdeutlichte das mit einem Herz-Emoji.

Für Kat ist die Hochzeit mit Leafar bereits der zweite Gang vor den Altar gewesen. In dem Sänger der Band Prayers hat die Autorin aber anscheinend endlich ihren Mr. Right gefunden. Zu dem Schnappschuss ihrer Ringe schrieb Kat damals: "Heute habe ich meinen Seelenverwandten geheiratet, meinen Zwilling im Geiste, meinen besten Freund. Zusammen im Leben und im Tod."

