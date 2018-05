Bei Germany's next Topmodel kämpft Pia Riegel (22) aktuell noch um den Sieg. Die gebürtige Münchnerin strahlt in der Show immer Gelassenheit aus und ist die einzige verbliebene Kandidatin, die als Curvy Model in der Sendung antritt. Doch das Leben der Frohnatur war in der Vergangenheit offenbar auch von dunklen Zeiten überschattet. In einem schockierenden Post hat das Nachwuchsmodel jetzt erklärt, einst befürchtet zu haben, an Leukämie erkrankt zu sein.

Als Pia noch ein Kind war, stellten Ärzte verdächtige Veränderungen an ihrem Blutbild fest. "Als ich etwa acht Jahre alt war, bestand bei mir der Verdacht auf Leukämie", schrieb die 22-Jährige in einer Instagram-Story. Nach weiteren Untersuchungen konnten sie und ihre Familie aber aufatmen: "Zum Glück sah mein Blutbild dem der Leukämie nur sehr ähnlich!" Diese schlimme Erfahrung möchte die Beauty aber nutzen, um andere wach zu rütteln und zum Knochenmarkspenden aufzurufen.

Die Studentin bedauert, dass sie selbst nicht für Blutkrebspatienten spenden kann: "Leider kann ich weder mein Knochenmark spenden, noch mein Blut. Mein Blutbild hat ergeben, dass ich eine Blutgerinnungsstörung habe." Die Diagnose würde sie zwar nicht in ihrem alltäglichen Leben einschränken, aber ihr die Chance nehmen, Leben zu retten.

Instagram / pia.topmodel.2018 Instagram-Story von Pia Riegel

Anzeige

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel bei einem Werbespot-Dreh

Anzeige

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de