Karriere statt Liebe? Seit September 2016 hat Ariana Grande (24) die Fans an ihrem Glück teilhaben lassen. Zu diesem Zeitpunkt verkündete sie: Sie und Rapper Mac Miller (26) sind ein Paar! Nach anderthalb gemeinsamen Jahren und unzähligen süßen Schnappschüssen auf Social Media soll sich das prominente Couple jetzt überraschend getrennt haben: Im Terminkalender beider Künstler sei momentan einfach keine Zeit für verliebte Zweisamkeit!

Wie TMZ berichtet, sollen Mac und Ariana schlichtweg keine Zeit füreinander haben – bei beiden stände momentan zu viel auf dem Plan. Trotzdem sollen die ehemaligen Turteltauben weiterhin in Kontakt bleiben und freundschaftlich miteinander verbunden sein. Weiter heißt es laut des Insiders, dass sie einander immer noch sehr liebten. Schließlich hat vor allem ein Ereignis in der Vergangenheit die beiden eng zusammengeschweißt.

Nach dem Terroranschlag bei Arianas Konzert in Manchester vor rund einem Jahr war es Mac, der seiner Liebsten in der schweren Zeit danach beigestanden hat. Ein Jahr lang zog sich die Musikerin karrieretechnisch zurück. Mit ihrer neuen Single "No Tear Left To Cry" startet sie jetzt wieder richtig durch. Darauf ist bestimmt auch ihr Exfreund mächtig stolz, der den Track auf Instagram bereits promotet hat.

