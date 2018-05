Seit dem Anschlag im Mai 2017 auf ein Konzert von Pop-Sängerin Ariana Grande (24) in Manchester hatte die junge Künstlerin kein Interview mehr gegeben. Nach einem Tribut-Gig für die Opfer der Tat zog sich das Stimmwunder aus dem Rampenlicht zurück. Mit einem neuen Album in Aussicht feierte Ariana vor Kurzem ihr Bühnen-Comeback. Bei Star-Host Jimmy Fallon (43) gab sie jetzt auch ihr erstes Interview nach dem schrecklichen Ereignis.

Nach Arianas Abstinenz begrüßte Jimmy seinen NBC-Show-Gast mit folgenden Worten: "Ich weiß, es ist für alle hart, hart für Fans, hart für dich und ich weiß, dass du keine Interviews mehr gegeben hast und ich verstehe das." Er wolle sich einfach nur bei ihr bedanken, dass sie so stark sei und in seine Show gekommen sei. Auch, dass sie damals den Mut zu einem Benefiz-Konzert in Manchester hatte, rechne er der Sängerin hoch an. Ariana konnte ihre Emotionen bei diesen rührenden Worten kaum verbergen und hatte Tränen in den Augen.

Kein Wunder, schließlich sitzen die Wunden, die der Anschlag hinterlassen hat, auch bei ihr immer noch tief. Um ihren Schmerz zu verarbeiten, performte Ariana nicht nur bei dem Charity-Konzert. In ihrem neuesten Musikvideo zur Single "No Tears Left to Cry" ist am Ende auch eine durch die Luft schwirrende Biene zu sehen – als Symbol für Stärke und Zusammenhalt im Gedenken an die Opfer.

Jamie McCarthy/Getty Images Jimmy Fallon 2013 in "Late Night with Jimmy Fallon"

Anzeige

GettyImages Sängerin Ariana Grande

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images for NBC Ariana Grande in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Anzeige

Eine Biene im Gedenken an die Opfer: Wie findet ihr Arianas Geste in ihrem neuen Musikclip? Einfach toll! Wäre mir gar nicht aufgefallen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de