Heißt es bald doppeltes Baby-Glück? Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Maria Damm (22) erwartet schon in wenigen Wochen ihren ersten Nachwuchs. Auf Social Media präsentiert sie in den vergangenen Monaten stolz ihre stetig wachsende Babykugel. Aktuell, in der 35. Schwangerschaftswoche, ist Anna Marias Bauch auf eine stattliche Größe herangewachsen, was viele Follower zum Spekulieren brachte. Der Webstar ergreift jetzt selbst das Wort und äußert sich zu den Zwillings-Gerüchten!

Auf Instagram schreibt die werdende Mama in ihrem neusten Post: "Babybump-Update: Es sind tatsächlich keine Zwillinge, auch wenn es so aussieht. Unser Mädchen ist in den Wochen superschnell gewachsen und topfit." Der vergangene Besuch beim Gynäkologen habe der Mum-to-be aber einen gehörigen Schrecken versetzt: "Wir haben heute ihr aktuelles Gewicht gemessen und sie wiegt jetzt knapp 3,5 Kilogramm." Natürlich freue sich die Beauty darüber, dass sich ihr Baby so prächtig entwickelt, damit gerechnet habe sie aber nicht.

Schließlich ist diese Zahl bei vielen Babys das Geburtsgewicht. Weil die kleine Maus aber noch fünf Wochen Zeit hat, bis zum errechneten Termin, ist sich Anna Maria sicher in einem TouTube-Video: Ihr Mädchen werde die vier Kilo noch knacken! Doch auch, wenn sie schon früher zu Mama und Papa in den Arm will, wäre das kein Problem. Aufgrund der tollen Entwicklung hat Anna Marias Ärztin bereits ihr Go gegeben: Ab jetzt kann es ohne Gefahren losgehen!

