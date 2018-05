Es könnte jeden Moment so weit sein! Erst vor wenigen Tagen verriet Bonnie Strange (31) offiziell das Geschlecht ihres Babys: Das It-Girl erwartet ein Mädchen und könnte nicht glücklicher darüber sein. Doch nun scheint der große Tag der Geburt schneller als gedacht näher zu rücken! Vor wenigen Minuten meldete sich eine besorgte Mommy-to-be: Könnte Bonnie schon heute ihr Baby-Girl in den Armen halten?

In ihrer Instagram-Story wirkt das Model etwas aufgewühlt und äußerte besondere Mutterinstinkte. "Ich weiß nicht, ob das nur mein Kopf mit mir macht, aber es fühlt sich so an, als würde mein Baby bald kommen", schrieb die beunruhigte Bald-Mami ihrer Community. Darüber hinaus fragte die 31-Jährige ihre Follower nach Tipps für die Geburt. "Um ehrlich zu sein habe ich schon ziemlich Angst", gab Bonnie weiter zu.

Bereits vor einigen Wochen sorgte die brünette Beauty für einen kleinen Aufschrei ihrer Fans. Zusammen mit ihrem BFF Riccardo Simonetti machte sich Bonnie auf dem Weg ins Krankenhaus. Der It-Boy schrieb daraufhin in seiner Instagram-Story: "Oh mein Gott! Ratet, wer ein Baby bekommt!" Schon kurze Zeit darauf entschärfte Riccardo die Situation aber.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Anzeige

Instagram: Bonnie Strange Bonnie Strange, Model

Anzeige

Instagram/riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Bonnie Strange

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de