Es geht mit Karacho in die achte Runde! Auch der morgige Freitagabend steht ganz unter dem Let's Dance-Zeichen. Die verbliebenen sieben Promikandidaten erfreuen die Tanzfans vor den heimischen Mattscheiben aber nicht nur mit dem staffelobligatorischen Discofox-Marathon, sondern natürlich auch mit aufregenden Einzeltänzen. Bis zu ihren Auftritten ist es zwar noch ein bisschen hin, eines ist aber schon jetzt klar: Die achte Liveshow des beliebten Formats hält eine bunte Mischung an Stilen, Musiktiteln und Performances bereit!

Model Barbara Meier (31) und Tanzpartner Sergiu Luca (35) werden mit einer Samba zu "Copacabana" von Barry Manilow (74) versuchen, sich auch in dieser Woche die 30 Punkte zu holen. Nicht weniger energisch wird es bei Bela Klentze (29): Er wird mit Oana Nechiti (30) einen Quickstep zu When I Find Love Again" von James Blunt (44) aufs Parkett legen. Bei Comedian Ingolf Lück (60) heißt es diese Woche Gefühl pur – er wird sich mit Ekaterina Leonova (31) an eine Rumba zu "Dreamer" von Ozzy Osbourne (69) wagen. GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) hingegen versucht – mit Hilfe von Christian Polanc (39) und einer Salsa zu "Rhythm Divine" von Enrique Iglesias (43) – Jury-Bösewicht Joachim Llambi (53) endlich zu überzeugen, doch ob das klappt?

Judith Williams (45) und Erich Klann (31) zeigen einen Slowfox zu "Beyond The Sea" von Robbie Williams (44). Emotional dürfte es auch bei Julia Dietze (37) werden: Die Schauspielerin wird mit Massimo Sinató (37) den Contemporary zu "Clown" von Emeli Sandé (31) tanzen, während Thomas Hermanns (55) seiner Lebensfreude mit einer Samba zu "Sag mir quando, sag mir wann" von Dieter Thomas Kuhn an der Seite von Regina Luca (29) freien Lauf lassen kann.

Michael Gottschalk/Getty Images) Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

Michael Gottschalk/Getty Images "Let's Dance"-Juryurteil für Barbara Meier und Sergiu Luca

Michael Gottschalk/Getty Images Erich Klann und Judith Williams in der siebten "Let's Dance"-Show

