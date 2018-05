In eineinhalb Wochen ist es endlich so weit. Am 19. Mai werden sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) in der St George's Chapel bei Schloss Windsor das Jawort geben. Die Vorbereitungen für das wohl größte Royal-Spektakel des Jahres laufen auf Hochtouren. Während die internen Planungen bis zur Vermählung streng geheim bleiben sollen, wurde die Hochzeitslocation bereits öffentlich für das Großereignis hergerichtet. Auch die Kirche von England macht sich bereit, ein neues Traumduo in ihrem Verbund willkommen zu heißen. Die Verantwortlichen haben jetzt das Trauungsgebet für das Brautpaar bei Twitter veröffentlicht.

Hier könnt ihr das Gebet in voller Länge lesen:

Nachdem Prinz Harry seiner Braut Meghan am Samstag vor Pfingsten den Ehering an den Finger gesteckt hat, werden die Gäste die Frischvermählten mit einem Gebet ehren. In dem Mehrzeiler versteckt sich nicht nur die Bitte um einen Segen für das Royal-Paar, es sind auch ein paar persönliche Wünsche verpackt. Die Fürbitte endet mit den Worten: "Mögen sie beide in deiner Liebe leben und wachsen, in all ihren Tagen, durch Jesus Christus, unseren Herrn."

Die anglikanische Trauungszeremonie wird übrigens vom Erzbischof von Canterbury abgehalten. Erst kürzlich wurde Meghan mit einer heimlichen Taufe und Firmung in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen.

Gott der Liebe,

schenke Harry und Meghan

und allen, die in der Ehe verbunden sind,

deinen Segen,

damit sie, erfreut von deinem Willen

und unter deinem Schutz,

leben und für immer in deiner Liebe wachsen können,

in all ihren Tagen,

durch Jesus Christus, unseren Herrn,

Amen

WPA Pool / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry während eines Gottesdienstes zum Anzac Day in London

YUI MOK/AFP/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry beim Commonwealth Youth Forum

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle mit Fans in Birmingham

