Neue Details zu Kat Von Ds (36) Nachwuchs! Am Mittwoch wurde bekannt, dass das Tattoo-Model bald Mutter wird: Sie und ihr Ehemann Leafar Seyer (42) freuen sich auf den ersten gemeinsamen Sohn. Die erfreuliche Nachricht machte Kat ganz begeistert selbst im Netz bekannt. Auch ihr Liebster konnte seine Freude nicht verbergen und verriet dazu gleich noch den Namen seines ungeborenen Babys.

Der Vater in spe teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto, das ihn und seine schwangere Gattin in edler Kleidung zeigt. Dazu schrieb der Sänger der Band Prayers: "Als ich dachte, ich hätte alles, beschenkt mich das Leben mit der größten aller Freuden! Wir sind schwanger und erwarten einen Jungen. Ich liebe dich, Kat, und bin bereit, der Vater unseres Sohns Leafar zu sein." Damit ist klar: Der Musiker und die Kosmetik-Unternehmerin benennen den Kleinen nach seinem berühmten Dad!

Allerdings ist Leafar nicht der bürgerliche Name des 42-Jährigen: Er heißt eigentlich Rafael Reyes – rückwärts gelesen ergibt das sein Pseudonym. Ob das bedeutet, dass das Söhnchen auch Rafael heißen wird? Oder nennen Kat und ihr Mann den Sprössling wirklich Leafar, was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / thekatvond Kat von D und Leafar Seyer

Anzeige

Mike Windle/Getty Images for Coachella Leafar Seyer auf dem Coachella Festival 2016

Anzeige

Instagram / thekatvond Kat von D und Leafar Seyer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de