Die letzten Tage und Wochen waren für Bonnie Strange (31) mehr als hart! Das hochschwangere Model, das jeden Moment seine erste Tochter auf die Welt bringen könnte, wurde angeblich von dem Kindsvater Leebo Freeman eiskalt betrogen. Das einstige Paar, das seit dem letzten Sommer zusammen war, geht nun getrennte Wege. Und dabei ist das Baby noch nicht mal auf der Welt. Ob Bonnie deshalb schon jetzt einen "Fluchtplan" für sich und das Kind ausheckt?

In ihrer Instagram-Story startet die Influencerin jetzt einen dringenden Aufruf an ihre Community: "Ich suche nach einem Haus auf Ibiza für die ganze Saison. Juni bis Oktober, zwei bis drei Schlafzimmer, Pool. Wenn ihr etwas wisst, bitte schreibt mir." Und sie fügt hinzu: "Und ja, ich weiß, dass ich spät dran bin." Offenbar will Bonnie nach der Geburt erst mal das Weite suchen, sich mit dem Baby auf der spanischen Insel niederlassen und herunterkommen.

Erst vor einigen Tagen bestätigte die Bald-Mama, dass sie nach dem Eklat am Ende sei, nicht mehr könne. Und dabei sagte sie noch im September bei Promiflash über Leebo: "Er ist mein Traummann." Jetzt will sie offenbar genau vor diesem flüchten...

Instagram / bonniestrange Leebo Freeman und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Die Instagram-Story von Bonnie Strange

Splash News Leebo Freeman und Bonnie Strange in Berlin

