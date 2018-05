Das hatten sich Elena Miras und Mike Heiter bestimmt anders vorgestellt: Das Paar flog gerade in die Türkei, um seinen letzten romantischen Urlaub ohne Baby zu genießen. In wenigen Monaten kommt schon ihre kleine Tochter zur Welt. Im Hotel angekommen gab es für die Bald-Eltern aber erstmal eine Menge Frust. "Unsere Erfahrung ist nicht so gut mit diesem Hotel. Als wir gestern angekommen sind, hatten wir ein paar Probleme mit dem Zimmer, dann wurde uns nicht geholfen. Also hat alles katastrophal angefangen", beklagte sich Elena in ihren Instagram-Storys. Mittlerweile haben die Turteltauben das Hotel gewechselt und sind jetzt zufrieden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de