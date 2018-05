Es wird wohl keine dreckige Schlammschlacht! Am Donnerstag gaben Ariana Grande (24) und Mac Miller (26) ihr Liebes-Aus nach anderthalb Jahren Beziehung bekannt. Jüngsten Gerüchten nach sollen die Sängerin und der Rapper sich wegen ihrer vollgepackten Terminkalender kaum gesehen und deshalb Schluss gemacht haben. Sie seien aber noch immer enge Freunde und das hat Ariana jetzt unter Beweis gestellt: Sie widmete ihrem Ex liebevolle Worte!

In ihrer Instagram-Story teilte die 24-Jährige ein Pächen-Pic aus alten Zeiten und unterstrich mit ihrem Statement die enge Verbundenheit zu Mac: "Ich bin dankbar, ihn in meinem Leben zu haben – in welcher Form auch immer und zu jeder Zeit, unabhängig davon, wie unsere Beziehung sich verändert oder was das Universum für jeden von uns bereithält."

Der 26-Jährige sei auch weiterhin einer ihrer besten Freunde und liebsten Menschen auf dem Planeten. Ariana erklärte: "Bedingungslose Liebe ist nicht egoistisch. Es heißt, dass man nur das Beste für die andere Person möchte, obwohl sie nicht mehr der Partner ist." Sie sei so stolz auf Mac und werde ihn immer unterstützen.

Frederick M. Brown/Getty Images Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

Supplied by WENN Mac Miller und Ariana Grande

