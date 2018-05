Ja, auch weltbekannte Webstars wie James Charles (18) sind Fans von Germany's next Topmodel! In der vergangenen Folge der beliebten Castingshow by Heidi Klum (44) drehte sich alles ums Thema Drag: Beim Shooting mussten die Girls sich in echte Gentlemen im Anzug verwandeln, beim Entscheidungswalk dann mit den Stars aus "RuPaul's Drag Race" performen. Dabei hatten die Mädchen neben der Jury rund um Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) sogar ein kleines Publikum – in dem sich tatsächlich auch ein Mega-Netzstar versteckte!

Als die bereits abgedrehte Ausgabe am Donnerstagabend über die Bildschirme flimmerte, traute so mancher Fan seinen Augen nicht: Der eine oder andere erspähte in der Crowd beim Drag-Walk das Internetphänomen James Charles aus den USA! "Leute, ich schaue gerade GNTM und ratet, wen ich entdeckt habe. James", schrieb ein Fan völlig aus dem Häuschen auf Twitter.

Das 18-jährige Make-up-Talent erhielt daraufhin wohl nicht nur eine aufgeregte Nachricht, denn auch James selbst reagierte auf dem Kurznachrichtendienst: "Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ich so viele deutsche Schwestern habe! Hallo, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat mein kleiner Cameo-Auftritt bei GNTM gefallen. Die Mädels und Drag Queens haben es echt gerockt!" Wie und warum das Covergirl-Gesicht zu der Szene im deutschen TV kam, hat James offen gelassen.

Instagram / toni.topmodel.2018 Jaidynn Fierce und Toni bei "Germany's next Topmodel" 2018

Instagram / jamescharles James Charles, Webstar

Instagram / jamescharles James Charles, Beauty-YouTuber

