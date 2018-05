Ihr Show-Exit geht ihr immer noch nahe: In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel bekam Sara Leutenegger (24) kein Foto mehr von Modelmama Heidi Klum (44). Mit dem Handy filmte sich die Schweizerin jetzt für ihre Instagram-Storys beim GNTM-Schauen. Als ihr Abschied über den Fernseher flimmerte, brach sie in Tränen aus und fand nur schwer die richtigen Worte: "Ich kann gar nichts sagen. Ich bin einfach nur traurig." Ihren Traum vom Modeln möchte die Beauty aber auf keinen Fall aufgeben.



