Darauf haben die Fans lange warten müssen! Vor genau einem Monat wurde US-Reality-TV-Star Khloe Kardashian (33) zum ersten Mal Mutter. Die kleine True Thompson kam inmitten eines Fremdgehskandals um ihren Vater, NBA-Star Tristan Thompson (27), zur Welt. Während die frischgebackenen Eltern noch kein offizielles Statement zu ihrer Beziehung abgegeben haben, feierte Baby True jetzt ihre Netz-Premiere. Mama Khloe postete voller Stolz ein Video ihrer Tochter.

"Alles Gute zum Einmonatigen. Ich liebe dich, mein kleines Mädchen", hört man Khloe im neuen Clip auf ihrem Instagram-Account sagen. Zu sehen ist Töchterchen True in einem weißen Strampler. Sichtlich müde blickt der Kardashian-Nachwuchs in die Kamera und klimpert mit den großen Kulleraugen. Auf eine weitere Premiere müssen Fans wohl noch ein wenig warten: eine Aufnahme von True ohne Filter. Die 33-Jährige postete den Clip mit einem typischen Insta-Effekt über dem Gesicht ihrer Tochter.

Eine kurze Aufnahme, die den Fans des US-Stars viel bedeutet. Innerhalb weniger Minuten kommentierten den Post über 750.000 User. "Oh mein Gott, sie hat Tristans Augen und deine Nase. Alles Gute für dich, Baby True", schreibt ein Follower. Was mein ihr – ähnelt die Kleine mehr ihrem Papa oder ihrer Mama? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Khloe Kardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

